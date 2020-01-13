محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، فيديو لها استخدمت فيه خاصية أعادت وجهها إلى مرحلة الطفولة، وهي خاصية "الفلتر" الشائعة بين مستخدمي تطبيق "سناب شات".
وظهرت نيكول، في الفيديو الذي طرحته عبر حسابها في "انستجرام"، وهي تتحدث لنفسها باعتبارها طفلة صغيرة، وقالت: "أنا شقية.. شقية ومهضومة".
وتستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة على طريقة السنجل، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيي، وغيرهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| باستخدام "الفلتر".. نيكول سابا تعود للطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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