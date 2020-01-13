فيديو| باستخدام "الفلتر".. نيكول سابا تعود للطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، فيديو لها استخدمت فيه خاصية أعادت وجهها إلى مرحلة الطفولة، وهي خاصية "الفلتر" الشائعة بين مستخدمي تطبيق "سناب شات".

وظهرت نيكول، في الفيديو الذي طرحته عبر حسابها في "انستجرام"، وهي تتحدث لنفسها باعتبارها طفلة صغيرة، وقالت: "أنا شقية.. شقية ومهضومة".

وتستعد نيكول لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة على طريقة السنجل، تتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيي، وغيرهما.