بالصور| ناهد السباعي تبرز مهاراتها في "اليوجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، خلال تدريباتها لـ"اليوجا".

وعلقت ناهد السباعي على الصورة: "اقلب عالمك رأسًا على عقب".

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وظهرت ناهد في الصورة وهي تمارس رياضة "اليوجا" من عمّان في الأردن.

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير" هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.

والفيلم من بطولة شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبدالوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.