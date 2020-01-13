تراند اليوم : شاهد .. تسريب فيديو جديد يكشف الحقيقة الكاملة فيما حديث داخل فيلا نانسي عجرم

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلا مثيرة فيما حدث داخل فيلا نانسي عجرم.

وكشف مقطع الفيديو تجول المجني عليه السوري "محمد حسن الموسى" أثناء تواجده داخل حديقة فيلا نانسي عجرم.

وظهر "الموسى" يتجول داخل الفيلا يمينا ويسارا .

ولكن كانت المفاجأة المدوية هي وجود سلاح على الخصر من الناحية اليمنى للقتيل محمد حسن الموسى.

وكانت أسرة المجني عليه أكدت أنه كان يعمل كعامل في حديقة نانسي عجرم وقُتل أثناء مطالبته بحقوقه المالية.

