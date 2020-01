صور .. النجوم الفائزين في حفل اختيار النقاد بدورته الـ 25

فاز العديد من نجوم الفن العالمي بجائزة حفل اختيار النقاد، بدوره الـ 25 لعام 2020، وكان عام 2019 شهد العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، والتي كسرت شباك التذاكر بالسينما، أو تخطت نسب مشاهدات عالية عبر التلفاز.

وفاز الفنان العالمي خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر.

ونال فيلم parasite، على جائزة أفضل فيلم أجنبي، في حفل النقاد.

وحازت الفنانة العالمية لورا ديرن على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story.

كما فاز الفنان العالمي أندرو سكوت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن

دوره في مسلسل Fleabag.

والفنانة العالمية أليكس بورستين تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل Marvelous Mrs. Maisel.

وحصد فيلم El Camino A Breaking Bad Movie على جائزة أفضل فيلم تلفزيوني.

بينما نال فيلم Avengers Endgame على جائزة أفضل فيلم أكشن.

وفازت الفنانة العالمية جين سمارت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل Watchmen.

وحاز فيلم toy story 4 على جائزة أفضل فيلم أنيمشن.

ونال الفنان العالمي بيلي كرودب على جائزة أفضل ممثل مساعد درامي عن مسلسل The Morning Show.

وفاز الفنان العالمي جيرمي سترونج على جائزة أفضل ممثل درامي عن مسلسل Succession.

ونالت الفنانة العالمية ريجينا كينج على جائزة أفضل ممثلة درامية عن مسلسل watchmen.

وحاز الفنان العالمي إيدي ميرفي، على جائزة أفضل إنجاز عمر، عن مسيرته الفنية العريقة.

بينما فاز مسلسل When They See Us على جائزة أفضل مسلسل تفلزيوني.

ونال فيلم Dolemite Is My Name على جائزة أفضل فيلم كوميدي.

ونالت الفنانة العالمية فيبي والر بريدج على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم fleabag.

كما فاز الفنان العالمي بيل هادر على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل Barry.

وحاز فيلم the irishman على جائزة أفضل فرقة تمثيل.

ونال الإعلامي العالمي جيمس كوردن على جائزة أفضل برنامج حواري.

كما حاز أيضًا الإعلامي العالمي سيث مايرز على جائزة أفضل برنامج حواري.

ونال الفنان العالمي ستيلان سكارسجارد على جائزة أفضل ممثل مساعد عن

مسلسل أو فيلم.

كما نالت الفنانة العالمية كريستين بيل على جائزة اختيار النقاد للأفلام.

وفاز الفنان العالمي نورمان لير على جائزة أفضل ممثل كوميديا خاص.

ونالت الفنانة العالمية ميشيل ويليامز على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم تلفزيوني.

ونال الفنان العالمي جاريل جيروم على جائزة أفضل ممثل في مسلسل أو فيلم تلفزيوني.

وحاز على جائزة أفضل ممثل صاعد الفنان الصغير رومان جريفين دافيس، وذلك عن فيلم jojo rabbit.

وفاز الفنان العالمي براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد عن

فيلم OnceUponATimeInHollywood.

بينما فاز فيلم Fleabag على جائزة أفضل فيلم كوميدي.

وفاز فيلم Bombshell كأفضل فيلم لتصميم الشعر والميك آب أرتيست.

ونالت مصممة الأزياء العالمية روث إي كارتر على جائزة أفضل تصميم أزياء لفيلم dolemite is my name.

حاز مسلسل succession على جائزة أفضل مسلسل درامي.

كما نالت الفنانة العالمية رينيه زيلويجر على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم judy.

بينما فاز فيلم Once In Hollywood على جائزة أفضل تصميم إنتاج.

وفاز محرر الأفلام العالمي لي سميث على جائزة أفضل منتاج، وذلك عن فيلم 1917.

وترجع جائزة أفضل إخراج للمخرج العالمي سام ميندز عن فيلم 1917.

وفاز أيضًا المخرج العالمي بونج جون هو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم parasite.

حاز فيلم us على جائزة أفضل فيلم رعب.

وفاز الكاتب العالمي كوينتن تارانتينو على جائزة أفضل سكريبت سينمائي عن فيلم Once Upon A Time In Hollywood.

وحاز فيلم Avengers على جائزة أفضل مؤثرات بصرية.

بينما فاز فيلم Rocketman على جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وفاز أيضًا فيلم wild rose على جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

وحازت الكاتبة العالمية هيلدر جونادوتير على جائزة أفضل مؤلف لفيلم الجوكر.

وفاز بجائزة أفضل تصوير المصور السينمائي العالمي روجر ديكنز عن فيلم 1917.

وفازت الفنانة العالمية جريتا جيروج على جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم Little Women.

ونال فيلم Once In Hollywood على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم من جائزة النقاد.

يذكر أن جائزة اختيار النقاد، هي جائزة تقدمها جمعية النقاد منذ عام 1995، لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وتكتب بطاقات الترشيح من خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، كما يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في شهر ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص بشهر يناير.