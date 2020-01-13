كيف ردت أصالة على اتهامها بسرقة فكرة كليبها الجديد؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة السورية أصالة نجاح كليبها الجديد لأغنية «شامخ»، والتي صورتها تحت إدارة المخرجة المصرية نهال نبيل، وفيها جسدت أصالة عدة حالات نفسية للمرأة ضمن كادرات تمثيلية صادمة.

أصالة اعربت عن سعادتها بنجاح الفيديو كليب، وتحقيقه نسب مشاهدة قياسية منذ الساعات الأولى لطرحه، وشددت على توقعها لهذا النجاح، حيث قالت: «كنت متوقعة هذا النجاح لأني لأول مرة أكون جريئة لهذا الحد في أدائي التمثيلي»، في الوقت الذي اثنت فيه نهال نبيل على قدرات أصالة التمثيلية، مشددة على أنها انتهت من تصوير الكليب سريعاً نظراً لقوة استجابة أصالة لكافة ارشاداتها داخل الكواليس، وكشفت عن تأثرها بأداء الفنانة السورية خلال قيامها بعملية المونتاج الأخيرة للكليب، حتى أنها لم تتمكن من السيطرة على دموعها.

وفي تعليق طريف على اتهامها بسرقة فكرة كليبها من كليب أغنيةDear Society، للفنانة الأمريكية ماديسون بير، لم تنف الفنانة السورية التشابه بين الكليبين، واكتفت بتحويل الأمر لدعابة قائلة: «مو مشكلة طالما لم أؤذي أحداً، لا أعتقد أن هذا التشابه سيضايق أحداً».

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يُذكر أن أغنية «شامخ» من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، وقد كشفت أصالة عن أن ألبومها المقبل سيكون خليجياً بالكامل.

«شامخ» هو أول عمل فني تطلقه الفنانة السورية بعد انفصالها عن زوجها المنتج والمخرج طارق العريان، والد توأمها «أدم وعلي»، حيث اعلنت أصالة طلاقها رسمياً منه منذ أيام بعد شائعات عن خلافات بينهما منذ أشهر.