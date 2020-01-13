4 فنانين مسيحيين جسدوا رموزا إسلامية في الأعمال الفنية

الإثنين 13 يناير 2020

أستطاعت السينما أن يكون لها دور بارز فى الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، من خلال أعمال فنية عديدة رسخت المبادئ والقيم داخل الشعوب العربية، حتى أن بعض الفنانين رغم ديانتهم المسيحية، إلا أن الكثير لم يعلم ذلك وظنوا أنهم مسلمون بسبب تجسيدهم لأدوار شخصيات تاريخية ورموز اسلامية فى السينما المصرية والعربية، وهو ما نوضحه خلال هذا التقرير.



سناء جميل

جسدت الفنانة الراحلة سناء جميل، شخصية "والدة عمار بن ياسر" فى مسلسل "الرسالة" بطولة عبدالله غيث، وشهد المسلسل تألقها من خلال مشهد حكى عن وأد البنات مع محمد العربي وعبد الوارث عسر، كما أبدعت فى مشهد قتل أم عمار على يد أبي جهل والذي جمعها مع الممثل المغربي حسن الجندي.

باسم ياخور

جسد الفنان باسم ياخور دور البطولة فى مسلسل "خالد بن الوليد"، وهو المسلسل التاريخى الذى يتناول الشخصية الاسلامية القيادية خالد بن الوليد والذى عرض فى عام 2006، وهو من اخراج محمد عزيزية وتألف عبد الكريم ناصيف.

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وأوضح باسم ياخور، إن عائلته مسيحية ولكنها متنورة ومطلعة على تاريخ الاسلام وثقافته، وهو ما ساعده فى تجسيد شخصية "خالد بن الوليد"، ولكنه تعرض للهجوم بحجة أن المسيحى لا يجب عليه تجسيد الشخصيات التاريخية فى الاسلام.

عابد فهد

عابد فهد فنان وممثل سوري مواليد اللاذقية في سوريا عام 1962، قدم العديد من الأعمال في التلفزيونية التى جسد خلالها شخصيات معاصرة وتاريخية، منها، "الظاهر بيبرس"، والذى يتناول حياة وإنجازات الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام ورحلته من عبد لدى الأمير علاء الدين البندقداري إلى أن أصبح سلطان مصر والشام، مع المرور بالمحطات التاريخية، مثل سقوط بغداد ومعركة عين جالوت.

كما جسد عابد فهد، شخصية الحجاج بن يوسف الثقفى، من خلال مسلسل "الحجاج"، والذى يتناول قصة الشخصية القيادية الإشكالية الحجاج بن يوسف الثقفي، صاحب الشخصية التاريخية المميزة التي أثارت حوله عاصفة من الآراء المتناقضة في فترة من أكثر فترات التاريخ عصفاً بالإحداث، فقد وصف بطاغية العرب والسيف المسلط على مناوئي الدولة المركزية و رجل المهمات الصعبة و رجل الأقدار و مسيّر الفتوح إلى أقاصي الأرض و رجل الدولة الداهية.

سلوم حداد

سلوم حداد هو فنان سورى مسيحى الديانة، ورغم ديانته الا أنه أتقنع دور البطولة فى مسلسل "القعقاع بن عمرو التميمي" والذى عرض فى شهر رمضان 2010، ويتحدث عن الصحابي القعقاع التميمي ودوره في حروب الردة، كما يحاول المسلسل رسم صيغة درامية بصرية لفترة مهمة شهدت نشوء الدولة الإسلامية وتوطيد دعائمها، بدءاً من العامين الأخيرين من حياة رسول الله، مروراً بفترة الخلفاء الراشدين، وما تخلّلها من حروب الردّة ومن ثم الفتوحات في العراق والشام.