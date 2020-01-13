شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نيرمين الفقى تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بأحدث إطلالاتها الرقيقة والجذابة مرتدية فستنان قصير باللون الأسود.

واختارت نيرمين الفقى تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها، مستخدمة مكياج بسيط أبرز ملامحها الأنثوية.

ومن جهة أخرى لقيت الصورة عبر إنستجرام ردودا كبيرة من متابعى نرمين الفقى، بين "دائما أنيقة وجميلة ، الجمال كله، منورة ربنا يحفظك، قمر، كامل الأوصاف"

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

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يذكر أن نيرمين الفقى شاركت فى مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخي وأحمد صيام.