شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل و هاني الدقاق يحييان حفلا بالتجمع الخامس فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هاني عادل عضو فريق وسط البلد للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الشتاء، بمشاركة المطرب هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري، يوم الخميس المقبل على إحدى مسارح التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم هانى عضو مسار إجبارى خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، صباحك، زيك أنا، نهاية الحكاوي، انا هويت، يا ريتك معايا" وغيرها.

كما أنه من المقرر أن يقدم هاني عادل خلالها مجموعة من أشهر أغنياته منها " شمس النهار ، أنتيكا ، كراكيب ، آه يا لالالي ، مجنون ، هيلا هوب ، روبابكيا و غيرها "

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ويضم "الألبوم" 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

الجدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية ، تأسست عام 2005 ، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا ، تركيا، مقدونيا ، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا .

فريق وسط البلد ظهر عام 1999، ويعتبر من أشهر الفرق الموسيقة التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقي المعاصره يتكون الفريق من 7 أعضاء هم " هانى عادل والذى دخل عالم التمثيل وحقق نجاحات كبيرة بعد أن قدم مجموعة من الأدوار المهمة والمختلفة ، وأدهم سعيد ، إسماعيل فوزي ، أحمد عمران ، أحمد عمر ، بوب و ميزو ".