شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجدد تعاونه مع رمضان محمد بعد نجاحهما فى أغنية "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم تامر حسني مع الشاعر الغنائي رمضان محمد، بأغنية في ألبوم الجديد تحمل اسم "إنت لوحدك" وهي من ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم بالأيام المقبلة.

ولم تكن المرة الأولى الذي يتعاون فيها رمضان محمد مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في أغنية"100 وش"، والتي تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية فى أغنية واحدة مع أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب، وهى من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني و محمد الصاوي، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهاني محروس، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

Advertisements

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس السبت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى حلو المكان، وريح بالك، عيش بشوقك، وكفاياك أعذار، وكل مرة، يابنت الأيه، ويانا يامافيش، وانا ولا عارف، وأخيرا، وحلم سنين، ريح بالك، تليفونى رن، بطلة العالم، ماتوصنيش، عمر اتكتب، ناسينى ليه، ارجعلى، ما يحرمنيش منك، كما قام بغناء " حلو المكان" بناءا علي طلب الجمهور.

الشاعر رمضان محمد قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم كارول سماحة، وأمال ماهر، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومصطفى قمر، وسميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وسامو زين، وعامر منيب.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، بالإضافة إلى تحقيقه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.