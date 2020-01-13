محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة منة عرفة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت منة في الصور على الثلج من داخل أحد المولات في مصر.
وشاركت منة مؤخرًا في مسرحية "اللي عليهم العين"، وهي أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة"، وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله، في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.
المسرحية بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، منة عرفة، ومن وإخراج محسن رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير لمنة عرفة على الجليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.