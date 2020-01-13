جلسة تصوير لمنة عرفة على الجليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة عرفة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت منة في الصور على الثلج من داخل أحد المولات في مصر.

وشاركت منة مؤخرًا في مسرحية "اللي عليهم العين"، وهي أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي "بهججة"، وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله، في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.

المسرحية بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، منة عرفة، ومن وإخراج محسن رزق.