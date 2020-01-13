محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس- (د ب أ): تصدر فيلم الحرب والدراما "1917" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، إيرادات بلغت 36.5 مليون دولار. وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة "ستار وورز: الجزء التاسع - ذا رايز أوف سكايووكر"، الذي يشارك في بطولته كاري فيشر وجون بويجا وديزي ريدلي، محققًا إيرادات بلغت 15 مليون دولار. Advertisements وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون"ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 14 مليون دولار. واحتل المركز الرابع فيلم الكوميديا "لايك آ بوس"، والذي يشارك في بطولته سلمى حايك وروز بيرن وتيفاني هاديش، محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. وصعد للمركز الخامس في الأسبوع الثالث من عرضة فيلم الدراما "جاست ميرسي"، والذي يشارك في بطولته جيمي فوكس ومايكل ب. جوردون وبري لارسون، محققا إيرادات بلغت 10 ملايين دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "1917" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.