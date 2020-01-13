موقف إنساني لعلي الغرير قبل أسبوع من وفاته (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر أحد المغردين في موقع "تويتر"، فيديو للفنان البحريني الراحل علي الغرير، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وكتب المغرد: "جدتي قبل أسبوع طلبت منه صورة في تايلاند، وهذا كان رده رحمة الله عليه، قلب طيب و وجه بشوش ونال محبة الناس بأخلاقه، وأدخل السعادة في قلوبهم بحسه الفكاهي".

وتوفى الفنان البحريني علي الغرير، الأحد، عن عمر يناهز الـ47 عامًا؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، صورة ومقطع فيديو للفنان علي الغرير، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا وأخونا العزيز بوخالد في ذمة الله".