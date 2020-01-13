شاهد.. خالد الصاوي يتغزل في الراقصة جوهرة

تغزل الفنان خالد الصاوي بالراقصة جوهرة حيث نشر صورة تجمعه بها على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. علق على الصورة قائلًا " اهلا اهلا جوهرة عاش التقارب بين الشعوب ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا.. ماتيلدا أنت شوية على راي تامر ". Advertisements أضاف خالد الصاوي في تعليقه على الصورة " أنا ابن عمك وخالك وجار تيتة وابن الناس اللي فوقك ولو عاكست حد من شباك المطبخ حعلقك عالغسيل وفي العيد نتصالح ونقسم وانت برضة حتقف جون عشان اصغر من ابيه وعمو وبقية شلة الخلود.. وقبل ما حد يقول مش فاهم، هذا كلام مجازي هزاري لا فيه رمز ولا استعارة وليس وراءه أي شيء من الجدول، ولا أكثر ولا أقل من مسا شباب قديم على الجميع ويجعله عامر. اللي فوقك ولو عاكست حد من شباك المطبخ حعلقك عالغسيل وفي العيد نتصالح ونقسم وانت برضة حتقف جون عشان اصغر من ابيه وعمو وبقية شلة الخلود.. وقبل ما حد يقول مش فاهم، هذا كلام مجازي هزاري لا فيه رمز ولا استعارة وليس وراءه أي شيء من الجدول، ولا أكثر ولا أقل من مسا شباب قديم على الجميع ويجعله عامر. تفاعل الجمهور مع صورة خالد الصاوي وجوهرة فلقد بلغ عدد الإعجاب بالصورة أكثر من 12 ألف إعجاب وأكثر من مائة تعليق علي الصورة. الجدير بالذكر إن خالد الصاوي يشارك في فيلم الفلوس والذي مازال يعرض في دور العرض السينمائية ويتعاون فيه مع كل من تامر حسني، زينة، عائشة بن احمد وغيرهم كما يتعاون للمرة الأولي مع المخرج سعيد الماروق.

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