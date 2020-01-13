شاهد.. أصالة: توقعت نجاح أغنية شامخ وكنت أكثر جرأة فيها

اعبرت الفنانة اصالة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة شامخ أثناء لقاء لها مع أمع أم بي سي ترينديج واضافت أنها توقعت نجاح الأغنية وإن يحبها الجمهور ويتفاعل معها بالاخص أنها كانت أكثر جرأة في هذا الكليب.

أضافت اصالة أنها بكت كثيرًا أثناء تصوير الكليب فبحسب ما ذكرته أنها تحب المشاعر والتعبير عن مشاعرها فهي تبكي كثيرًا وتضحك كثيرًا وهذا ما اكدته المخرجة نهال نبيل أن اصالة بكت كثيرًا أثناء التصوير.

اشادت الفنانة نهال نبيل بأداء اصالة أثناء لقائها على أم بي سي ترينديج، وقد أكدت نيهال أنها لم تشك نهائي في مدى قدرة اصالة التمثيلية وذلك بسبب امتلاكها مخزون هائل من المشاعر.

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أضافت نيهال إن اصالة كانت مثل القطار فلقد كانت سريعة جدًا في أداء المطلوب منها وانهاء مشاهد الكليب في يوم واحد، أوضحت نيهال أنها هي ايضًا بكت أثناء التصوير

على الرغم من أنها المخرجة إلا أنها لم تتمالك نفسها وبكت عند مشاهدتها الكليب.

يشار أن كليب شامخ قد حصل بالفعل على تفاعل كبير من الجمهور فلقد تجاوزت نسبة مشاهدة الكليب على موقع اليوتيوب الأثنان مليون وثمانمائة ألف مشاهد عقب نشر الكليب بثلاثة أيام فقط.

الجدير بالذكر إن أغنية شامخ من كلمات الأمير بدر بن محمد ومن إخراج الفنانة نيهال نبيل وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.