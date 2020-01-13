فيديو.. تدريبات زينة على مشاهد الأكشن لفيلم الفلوس

نشرت الفنانة الشابة زينة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت أثناء الفيديو وهي تتدرب على أداء بعض مشاهد الاكشن الخاصة بفيلم الفلوس.

يظهر ايضًا في الفيديو كل من الفنان تامر حسني والفنان خالد الصاوي أثناء مشاهدتهم لتدريبات زينة.

علقت زينة على الفيديو قائلة " احلي حاجة المؤثرات الصوتية اللي في الأكشن "، كما وجهت رسالة للفنانة عائشة بن أحمد قائلة " أمنعوا الضحك ".

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تفاعل الكثير مع مقطع الفيديو فلقد تلقت زينة الكثير من التعليقات

وأكثر من 130 ألف إعجاب.

الجدير بالذكر إن فيلم الفلوس هو أحدث أعمال زينة والتى تشارك فيه الفنان تامر حسني والفنان خالد الصاوي والتونسية عائشة بن احمد وهي أول تجربة لها مع المخرج سعيد الماروق.