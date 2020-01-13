الليلة. محمد منير يستقبل العزاء في زوج شقيقته بالشيخ زايد

يستقبل الفنان محمد منير، مساء اليوم الاثنين ، العزاء في ابن عمه، وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباحالسبت، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.
كان مصدر مقرب من الفنان محمد منير كشف عن وفاة محمودأبا اليزيد، ابن عم الفنان محمد منير، ومدير أعماله، بمستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.
والراحل هو زوج شقيقة الفنان محمد منير، ووالده هو الفنان أحمد أبا اليزيد المغني بفرقة منير أيضا.
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