تراند اليوم : أخر تطورات قضية لص فيلا نانسي عجرم

كتبت: شيرين عصملي

خرج المحامي غابي جرمانوس، الوكيل القانوني لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن صمته للرد على بعض الشائعات، التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تؤثر على القضية ”سلبا“، لعدم علاقتها بالحقيقة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن نانسي وزوجها ملتزمان بتنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء بشأن قضية ”قتيل الفيلا“، مشيرا إلى عدم ظهور أي أحداث جديدة في القضية، وأن نانسي وزوجها في انتظار كلمة القضاء، وأن إغلاق القضية مرتبط بمجريات التحقيق وعمل الأجهزة الأمنية والعمل الفني.

وأشار المحامي إلى أن الفنانة نانسي ”قررت مقاضاة بعض الجهات، التي تنشر أخبارا كاذبة لاختلاق مشاكل وأزمات في القضية بعيدا عن الحقيقة من أجل التشهير بها وبزوجها، موضحا أنها تعرضت لحملات تشويه كثيرة منذ وقوع الحادث حتى الآن“، وفي تصريحات سابقة، أوضح المحامي أن السبب الذي دفع الهاشم لإطلاق الرصاص على القتيل، هو أنه تعرض لحالة عصبية“، مبينا أن المسدس، الذي أُطلق منه الرصاص كان من نوع ”غلوك – Glock رَشَقي“.

وفي نفس السياق، نفى جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي، كل ما تردد حول إلقاء القبض على زوجها الدكتور الهاشم أمس السبت، وتوجيه تهمة له بتزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها، مؤكدا أن الهاشم يتواجد في منزله وسط أسرته، وأن كل ما يُنشر ”كذب في كذب“.

وأشار إلى أنها ”أخبار غير حقيقية، ومحاولة للابتزاز، لوجود اسم فنانة معروفة“، وتعهدا أن يخرج الهاشم ”ويوضح كل شيء“.