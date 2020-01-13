كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 03:53 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة لبنانية تتلاسن مع وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس، وتأمره بالخروج من أحد المقاهي في جل الديب.
وبعد سجال مع المواطنة اضطر الوزير للمغادرة وسط هتافات: “كلن يعني كلن وفنيانوس واحد منن”.
يذكر ان هذه ليست حادثة الطرد الاولى التي تواجه السياسيين اللبنانيين وسبق ان تعرض رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لمواقف مشابهة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طرد وزير لبناني من مقهى: “طلاع بره”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.