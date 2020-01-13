شاهد.. طرد وزير لبناني من مقهى: “طلاع بره”!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 03:53 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة لبنانية تتلاسن مع وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينيانوس، وتأمره بالخروج من أحد المقاهي في جل الديب.

وبعد سجال مع المواطنة اضطر الوزير للمغادرة وسط هتافات: “كلن يعني كلن وفنيانوس واحد منن”.

يذكر ان هذه ليست حادثة الطرد الاولى التي تواجه السياسيين اللبنانيين وسبق ان تعرض رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لمواقف مشابهة.