معتصم النهار مع هيفاء وهبي في “اسود فاتح”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 03:53 صباحاً - انضم الفنان السورى معتصم النهار الى أسرة مسلسل “اسود فاتح” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والمقرر انطلاق هذا الاسبوع بالعاصمة اللبنانية بيروت. يذكر أن مسلسل “اسود فاتح” هو العمل الأوّل الذي يجمع هيفا مع شركة «صبّاح إخوان» التي يديرها صادق صباح. يشارك في بطولة “اسود فاتح” أحمد فهمي وصبري فواز وغيرهم وهو من كتابة أمين جمال واخراج كريم العدل. وتدور قصة المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2020، في إطار إجتماعي لا يخلو من مشاهد الأكشن.

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