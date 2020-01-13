فيفي عبده.. “يا هزة الارض”!

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 03:53 صباحاً - انتهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة من تسجيل دويتو جديد مع المغني الشعبي إسماعيل الليثي، يحمل اسم ” يا هزة الأرض”.
الاغنية الجديدة من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على اليوتيوب.
من ناحية اخرى، تواصل فيفي عبده نشر فيديوهات الرقص عبر حسابها على انستغرام وكان اخرها فيديو ظهرت فيه بفستان اسود وهي ترقص على انغام اغنية “ما تتقلش” للفنانة أمينة.
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