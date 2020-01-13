بصورة عمرها أكثر من 20 عاما.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع أحمد زكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها في صور قديمة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ليلى استعادت ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، وكتبت معلقة: «كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعنى ويطّيب بخاطرى لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتى كُل ده.” سيد غريب ونوسة».

الفنانة المصرية أضافت: « فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة ١٩٩٨ للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج شريف عرفه».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه بالصور، وتلقت ليلى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي عبر عن اشتياقه للفنان الراحل.

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فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، تم إنتاجه عام 1998، وشارك في بطولته أحمد زكي، ليلى علوي، عزت أبو عوف، سناء جميل، كريم عبدالعزيز، ومنى زكي.

ليلى من مواليد 4 يناير عام 1962، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 58، وهي واحدة من جميلات السينما، وقدمت في الثمانينات أعمال مهمة ومنها: «غرام الأفاعي، تفاحة، يا مهلبية يا، خرج ولم يعد»، وغيرها.

ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو العمل الذي تعود به للسينما منذ آخر أعمالها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنان خالد الصاوي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.