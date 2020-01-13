شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح ينتهى من تصوير أول مشاهده فى مسلسل "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم احمد خالد صالح إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة" الذى يخوض به النجم ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل حيث يجسد أحمد أحد الأدوار المهمة فى العمل الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة حيث إنتهى من تصوير يوم واحد منه وجمعته المشاهد مع ياسر جلال كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .



احمد خالد صالح

وبدأ النجم ياسر جلال تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الفتوة"، الاسابيع الماضية، فى الديكور الرئيسي الذي تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد فترة من التحضيرات التي استغرقت أكثر من 3 أشهر لاسيما وأن العمل تدور أحداثه فى فترة زمنية مختلفة ويحتاج ديكورات وملابس معينة.

وتدور أحداث المسلسل حول 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، مضيفاً الهدف الأساسي من العمل هو ايصال عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، التركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، مشدداً على أن العمل يحمل قصة جديدة على الدراما المصرية ومختلف عن أى عمل سبق عرضه ولذلك لا توجه مقارنه مع الفيلم الذي قدمه النجم الراحل فريد شوقى.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، كل من رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

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وانضم أحمد خالد صالح لتأدية أحد الأدوار فى مسلسل "سيف الله" خالد بن الوليد، بطولة عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج سينرجى، ويأتى هذا الاختيار بعد أن أثبت موهبته خلال فترة قصيرة فى عدد من الأعمال، وأصبح من النجوم الشباب المهمين فى الوسط الفنى.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومى فؤاد وحسن محيى الدين وأحمد خالد صالح، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى.

واحتفل أحمد خالد صالح مؤخرا بخطوبته على هنادى مهنا فى حفل بسيط، حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه.



هنادى مهنا واحمد خالد صالح