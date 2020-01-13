إنجي المقدم تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية إنجي المقدم لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة.
إنجي شاركت جمهورها في صور لها من جلسة التصوير عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وظهرت وهي ترتدي فستان روز مطعم باللون الأسود.
الفنانة المصرية تألقت بتسريحة شعر بسيطة، وماكياج ناعم، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل فيها.
إنجي المقدم شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه»، والذي تدور أحداثه في فترة الأربعينات، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.
ويشارك في بطولته كلاً من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
إنجي المقدم كان آخر أعمالها في الدراما الرمضانية مسلسل «ولد الغلابة»، والذي تم عرضه العام الماضي، بطولة احمد السقا، مي عمر، هادي الجيار، والعمل من إخراج محمد سامي، كما قدمت مسلسل «ليالي أوجيني»، والذي تم عرضه في عام 2018 في شهر رمضان بطولة أمينة خليل وظافر عابدين، كما شاركت عام 2017 في مسلسل «لا تطفئ الشمس، 30 يوم».
إنجي المقدم كان آخر افلامها «رأس السنة»، والذي منع من العرض بسبب مشاهد جريئة لها مع الفنانة شيرين رضا، والعمل يحكي عن ليلة رأس السنة وقصة أبطال يتعرضون لمفارقات تؤثر على حياتهم.
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