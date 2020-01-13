هشام ماجد يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري هشام ماجد بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

هشام نشر عدد من الصور عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: «في مثل هذا اليوم إتولدت السيدة الأولى...و بإذن الله السيدة الأخيرة في حياتي ... كل سنة وإنتي طيبة يأم البنات يا غالية».

هشام ماجد تلقى عدد كبير من التعليقات من قبل الجمهور التي هنأته بمناسبة عيد ميلاد زوجته، وتغزل الفانز في جمال زوجته.

الفنان المصري ظهر في شهر رمضان الماضي في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، حيث قام بدور «جيمي»، بطل الحدوتة الثالثة مع الفنانة دنيا سمير غانم، والعمل حققق نجاحا كبيرا في رمضان.

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ومن ناحية أخرى، يشاكر حاليا هشام ماجد في تقديم مسرحية “عطل فني”، والتي تعرض في المملكة العربية السعودية.

مسرحية “عطل فني” بطولة هشام ماجد، أكرم حسني، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ‏أوتاكا، تأليف أمير طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، إخراج أوتاكا.

شارك الفنان المصري في فيلم «نادي الرجال السري»، مع كريم عبدالعزيز وغادة عادل وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني.

هشام ماجد ممثل مصري من مواليد عام 1980، تخرج من كلية الهندسة، وكون مع أصدقائه فرقة بعنوان «تمر هندي للإنتاج الفني»، حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم «ورقة شفرة»، وحاز على جائزة النقاد مع أحمد فهمي وشيكو عن أفضل وجوه جديدة عن هذا العمل.