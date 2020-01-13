جميلة عوض تستعيد ذكريات أول مرة تصعد المسرح مع جدها الفنان محمد عوض

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية جميلة عوض، عن أسرار خاصة عن طفولتها مع جدها الفنان الراحل محمد عوض.

جميلة عوض، قالت خلال لقائها ببرنامج «فنجان قهوة»،مع الإعلامي أحمد مجدي، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنها كانت تعيش مع جدها في المنزل وكان قريب منها للغاية.

وأضافت، أنها في أحد المرات كانت معه في المسرح وقامت بالبكاء بشكل هيستري وقام بحملها و«غمز» للجمهور وكانت المسرحية تضم أطفال لذلك تواجدت معه على خشبة المسرح.

وعن مشاركتها في مسلسل «تحت السيطرة» والتي كانت بمثابة أول عمل فني قالت، إنه لم يكن متاح لها أن تحصل على ورش تمثيل كونها تطلب منها أن تتفرغ ولم يكن ذلك متاح لها ذلك نظرًا لارتباطها بالدراسة وخلال العطلة الصيفية كان تسافر للخارج.

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وأكدت أنها تسعى لإثبات نفسها في الوطن العربي، و أنها تحلم بأن تصل للعالمية في مجال التمثيل.

وتابعت، إنها قدمت دور طالبة في المدرسة الثانونية في مسلسل «تحت السيطرة» وفي فيلم «بنات ثانوي» ولكن هناك اختلافًا كبيرًا بين الشخصيتين، ففي تحت السيطرة كانت طالبة في مدرسة دولية وفي الفيلم الأخر بنات ثانوي تؤدي دور طالبة في مدرسة حكومية.

وكشفت أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الشخصيتين فأحدهما لديها مشاكلها مع أصدقائها، مؤكدة أن الشخصيتين قوية وذكية ولكن كل شخصية من طبقة مجتمعية مختلفة.

وأكدت جميلة عوض أن مشاركتها في فيلم بنات ثانوي يعتبر تجربة مختلفة، وأن «تحت السيطرة» كان صعب كونه التحدي الأول لها في مجال الفن.