رامى مالك يظهر مع روبرت دى جونيور فى العرض الخاص«Dolittle».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم والممثل الأمريكي ذات الأصول المصرية رامى مالك، فى العرض الخاص لفيلم Dolittle، الذى يشارك فى بطولته، وأقيم يوم 11 يناير فى مدينة نيويورك الأمريكية، بجوار النجم العالمى روبرت دى جونيور، قبل العرض الرسمى للفيلم المقرر له يوم 17 يناير الجارى فى دور السينما.

ومن جانبه حرص النجم العالمى صاحب شخصية Iron Man الشهيرة، على نشر مجموعة من الصور التى جمعته مع النجم الحائز على جائزة الأوسكار رامى مالك، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وبجوارهما النجمة سيلينا جوميز.

فيلم Dolittle من بطولة روبرت داوني جونيور، الذي شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

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ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه فى الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاى، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

وحرص مالك على حضور حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 التى أقيمت الأسبوع الماضى، وفاز فيها الممثل المصرى رامى يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل بمسلسل تليفزيونى، بعد تألقه فى مسلسل “ramy”، والتى توج بها مالك العام الماضى عن دوره فى مسلسل mr robot.

ويشارك رامى مالك فى بطولة فيلمه الجديد No Time to Die أنا دى أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومى هاريس، بيلى ماجنوسن، جيفرى رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، رورى كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.