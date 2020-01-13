مريم حسين تثير الجدل بتعليقها على طلاق أصالة: مع خيانة الرجل بهذا الشرط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة العراقية مريم حسين جدلاً بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي على أغنية “ذاك الغبي”، وأهدتها للفنانة أصالة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

مريم تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب هذا المقطع، حيث اعتبره البعض أنها تقصد الاستهزاء بأصالة، وهو ما نفته الفنانة بقولها: “لما غنيت الأغنية شوي بكيت لأن إحساس الخيانة صعب”.

الفنانة العراقية أثارت جدلا واسعا بتعليق أكدت فيه على تأييدها لخيانة الرجل بشرط وحيد، وهو أن يتمكن من إخفاء الأمر عن زوجته.

حيث قالت: “أنا مع الرجل اللي يخون ولكن لا يخلي زوجته تعرف لازم يكون ذكي، لأن كل الرجال يخونون،الكل يخونون حتى أبوي يخون”.

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وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قدكشفت مؤخراعن مرضها من خلال مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة العراقية ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتحدث وتتنفس بصعوبة، مؤكدة أنها تعاني من ضيق التنفس، ولم تتمكن من التصوير في الجدول الزمني المحدد لعملها الجديد.

مريم قالت إنها تجد صعوبة في التنفس لأنها تعاني من الحساسية، وتستخدم البخاخ كعلاج ولكن وجودها في مكان بالقرب من البحر أثر على صحتها بشكل كبي.

الفنانة العراقية كشفت أنها ستنتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن الأطباء في ذلك المكان لا يوصفون الأدوية بل يطلبون منها الراحة وشرب الماء فقط.