بسمة بوسيل تحول سترتها الصوفية لفستان قصير.. كم بلغ ثمنها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بمجموعة صور ظهرت فيها مرتيدة سترتها الصوفية بلون النيون، ولكن بعد أن حولتها لفستان قصير.

سترة بسمة بوسيل من علامة Balenciaga، ويبلغ سعرها 1240 دولار، وقد نسقت مع السترة حزام باللون الأبيض، مع جوارب طويلة باللون الرمادي.

وكانت قد انطلقت شائعة قوية مؤخرا روجت لرفض الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، مشاركة الفنانة المصرية مي عز الدين مع زوجها الفنان تامر حسني في بطولة فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي انطلق تصويره بالفعل.

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الشائعة روجت لخلافات قوية بين نجمة ستار أكاديمي، وبطلة «عمر وسلمى» بأجزائه الثلاثة أمام نجم الجيل، وهو ما نفته بسمة مؤخراً، مشددة على أنها لا تتدخل في خيارات زوجها الفنية، وأوضحت: «فيلم تامر ومي تم تأجيله، وما يُثار على السوشيال ميديا غير حقيقي».

بسمة قالت: «أنا بحب مي جداً، مي شخصية لذيذة وطيوبة، بالفعل لم يحدث بيننا أي اتصال منذ فترة، إلا أن ما قيل حول وجود خلافات بيننا ليس له أي أساس من الصحة»، مضيفة: «”إذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية، فمن المستحيل أن تستبدل، مستحيل أن أتدخل في عمل زوجي وأفسده، لا يوجد أي مشاكل بيني وبين أي شخص».

وكان تامر حسني وبسمة بوسيل قد أعلنا زواجهما عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.