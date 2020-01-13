محمد عز يطلق «فاكرينى مرتاح».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري محمد عز فيديو كليب جديد يحمل عنوان “فاكرينى مرتاح” من كلمات وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج أمين إسماعيل.

عز قال في تصريحات صحفية إن الكليب استغرق تصويره يومًا كاملاً، وتم تصويره فى محمية وادى دجلة، مشيرًا إلى أنه اختار هذا المكان ليعبر ببساطة عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية “فاكرنى مرتاح علشان شافونى فى وشهم بضحك تملى، فاكرنى مرتاح علشان مابحكيش ع اللى م الأيام حصل لى”.

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ومن جهة أخرى، انتهى عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلم “باركود 615” بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، حيث يتبقى له أيام وينتهى من تصويره .

ويدور أحداث فيلم “باركود 615” فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين محمد عز وطارق صبرى.

وشارك فى بطوله العمل كل من محمد عز وطارق صبرى وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.