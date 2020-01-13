في عيد ميلاد زين مالك الـ27.. هكذا ظهر مع جيجي حديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل المغني الإنجليزي من أصل باكستاني زين مالك بعيد مولده الـ27 وظهر وهو يتجول في شوارع نيويورك برفقة عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، وظهرت وهي متأبطه ذراعه وبدا على الثنائي السعادة العارمة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بعد انفصال زين مالك وجيجي حديد 24 عامًا، للمرة الثانية في يناير لعام 2019 بعد انفصالهما للمرة الأولى في شهر مارس لعام 2018 بعد بدء علاقتهما العاطفية في نوفمبر عام 2015 وذلك بعد انفصال زين عن المغنية البريطانية بيري إدواردز وانفصال جيجي عن المغني الأمريكي جو جوناس، ظهرا مرة أخرى برفقة بعضهما في شوارع نيويورك معلنين بهذا الظهور عودتهما مرة أخرى وكان برفقتهما بيلا حديد 23 عامًا، شقيقة جيجي، ووالدتهما يولاندا حديد 56 عامًا والمغنية دوا ليبا 24 عامًا.

وظهرت جيجي وهي ترتدي بذلة كلاسيكية خضراء اللون وكانت ترتدي قميص أبيض بأسفلها وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء المطابق تمامًا للحذاء الرياضي الذي يرتديه زين مالك، وكان الثنائي يرتديان نفس الألوان، حيث ارتدي زين سروال جينز ممزق وقميص أبيض وسترة منقوشة خضراء.

وخلال الآونة الأخيرة، أثارت جيجي الجدل بشان عودتها لزين مالك مرة أخرى بعد إرسالها لصفاء شقيقة زين تهنئة بمناسبة حملها وبعد ذلك نشرها لعدة صور تتضمن وصفات ومأكولات لوالدة زين، وقالت إن مطبخ والدة نجم فرقة One Direction السابق هو المكان المفضل للأكل بالنسبة لها وذلك بعد فترة كبيرة من تردد الأقاويل عن علاقتها بكاميرون تايلور، حيث شوهد الثنائي يتسوقان لشراء مستلزمات لشقة كاميرون في نيويورك ولكن بعد فترة خرج كاميرون بتصريحات أنهما أصدقاء فقط.

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وعلى ما يبدو أن ذلك التصريح قد أثار غضب جيجي حيث ظهرت بعدها مباشرة وهي ترتدي قميص مكتوب عليه عبارة "الولاد كاذبين، مع السلامة" ذلك الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة رد قاطع على علاقتها بكاميرون وتصريحاته.

وفي الوقت نفسه الذي كانت تُشاهد جيجي في مواعيد غرامية مع كاميرون كان زين مالك يبيع المنزل الذي اشتراه لقضاء العطلات مع جيجي مقابل 10 ملايين دولار بعد عام واحد فقط من شرائه وترددت الأنباء حينها أنه أقدم على فعل ذلك بعد أن فقد الأمل في استعادة علاقته بحبيبته.