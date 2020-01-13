أنابيلا هلال تعود رسميا لـ MBC.. وهذه أولى خطواتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما تميزت الإعلامية أنابيلا هلال بثقافتها وعفويتها، ما جعلها تترك بصمة على الساحة الإعلامية من خلال أرشيفها الذي يزخر بالعديد من النجاحات والتألق وكان آخرها برنامج "ديو المشاهير".

فقد انتظر محبو أنابيلا عودتها إلى الشاشة الصغيرة، إذ كان من المتوقع أن تقدم برنامج "الرقص مع النجوم" الذي تم تأجيله بسبب الأوضاع المتردية التي يمر بها لبنان في الآونة الأخيرة.

ولكن المفاجأة لم تكن في الحسبان، إذ بحسب مصادرنا الخاصة فقد علمنا أن الاعلامية أنابيلا هلال عادت من جديد إلى حضن قناة "أم بي سي" بعد غياب لسنوات بعد انسحابها من تقديم برنامج "آراب أيدول".

كما أشارت مصادرنا الخاصة إلى أن المفاوضات التي بدأت بين قناة "الأم بي سي" والإعلامية أنابيلا هلال منذ أكثر من شهرين قد وصلت إلى خواتمها السعيدة، وجرى الاتفاق على أمور ترضي الطرفين، والذي بموجبه ستقدم برنامجي "ذا فويس كيدز" و"ذا فويس سينيور".

كما أكدت المصادر أن أنابيلا هلال ستتوجه اليوم الإثنين إلى استوديوهات "أم بي سي" في زوق مصبح بهدف تصوير أولى حلقاتها من برنامج "ذا فويس سينيور".

واللافت، أن هذه التجربة التي تخوضها هلال بمثابة رهان من المؤكد أنها سوف تربحه من خلال تقديمها برنامجا يتضمن أصغر المشاركين وآخر يشارك فيه أشخاص بعمر 60 سنة، بخاصة وأنها تحصد دائما أصداء إيجابية في كل مرة وقفت فيها على المسرح، سواء لناحية الاحترافية وثقافتها أو إطلالاتها التي لطالما كانت محط أنظار كل متابعي الموضة.

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وتدخل هلال تحديا جديدا من خلال تقديمها لبرنامجي "ذا فويس كيدز" و"ذا فويس سينيور"، مؤكدة جهوزيتها لتخطي أي عثرات قد تواجهها متسلحة بعبارة "الغلط ممنوع" بخاصة أنها تتوجه لجمهور كبير ما يضاعف من قوتها وإصرارها على النجاح.

تجدر الإشارة، إلى أن الإعلامية أنابيلا هلال كانت قد أكدت في تصريحات إعلامية سابقة، أن خروجها من قناة "الأم بي سي" ، بعد تقديمها لبرنامج " آراب أيدول"، جاء بعد انتهاء العقد بينها وبين المحطة إلا أن هناك بعض البنود التي لم تعجبها، فقررت الانسحاب بطريقة راقية.

فعودة الإعلامية أنابيلا هلال لتقديم برنامج يتضمن مشاركة النجمة نانسي عجرم ضمن لجان التحكيم، جاءت لتضع حدا لكل الشائعات التي سرت في وقت سابق على أن انسحابها من تقديم برنامج "آراب أيدول" جاء بسبب خلاف أو سوء تفاهم بينها وبين عجرم، ما يؤكد ما سبق وأن صرحت به عند خروجها من "الأم بي سي"، أنه لا يوجد خلاف مع المحطة أو مع أي شخص ومن يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي يدرك هذا الأمر".

من جهة ثانية، تعتبر الإعلامية أنابيلا هلال من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة عبر سناب شات وإنستغرام إذ بلغ عدد متابعيها مليونين و600 ألف شخص، فهي لطالما اعتبرت أن السوشيال ميديا وسيلة تقرب الفنان أو الإعلامي من جمهوره وتجعله على تواصل دائم مع "الفانز".

ولكن كل هذه النجاحات التي حققتها هلال لم تمنعها من الاهتمام بعائلتها المكونة من أربعة أطفال، إذ تلعب دوما دور الأم الحنون التي تهتم بأدق تفاصيل حياتهم. كما أنها تحرص دائما الظهور إلى جانب زوجها دكتور التجميل نادر صعب في مختلف المناسبات ما يؤكد على عمق علاقتهم والحب الذي يجمع بينهما وتكلل بالارتباط سنة 2009.