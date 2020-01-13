لطيفة تستعد لطرح "هادئ ومتهور" من ألبومها الجديد

أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن طرح أحدث أغانيها "هادي ومتهور" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ونشرت بوستر ألبومها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليه قائلة: "هادي ومتهور.. جرئ واثق في نفسه.. قريبا".

وكشفت لطيفة عن تعاونها في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء المتميزين، مثل مدين، ووليد سعد، وإسلام صبري، وتامر أبوطالب، وأيمن بهجت قمر، وعمرو المصري، ومحمدي. قد يهمك ايضاً: لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما"

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