خالد النبوي يشاهد "يوم وليلة" بصحبة 100 لاعب ولاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة

يستضيف الاعلامي عمرو أديب في حلقة الليلة من برنامجه "الحكاية" على قناة MBC كلا من الفنان خالد النبوي والطفلة ميرنا ، للحديث عن فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائي . وكان النبوي قد شاهد الفيلم اليوم "السبت" بصحبة 100 لاعب ولاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة ، منهم الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم بظهور خاص ، حيث تجسد شخصية ابنة "منصور الدهبي" الذي يلعب دوره "النبوي" .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

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