أمينة خليل تنتظر عرض "لص بغداد" في السينمات

تنتظر الفنانة أمينة خليل عرض فيلمها السينمائي الجديد "لص بغداد" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام. وقالت أمينة خليل، إنها متحمسة لعرض الفيلم بالسينمات والمقرر طرحه يوم 22 يناير الجاري، مشيرة إلى أن الفيلم تجربة جديدة لها خاصة وأن أحداث العمل وشخصيتها فيه مختلفة عما قدمته من قبل.

وأضافت أنها تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسلها الدرامي الجديد "دهب عيرة" وتخوض بطولته النجمة يسرا استعدادا للمشاركة به خلال الماراثون الرمضاني المقبل. "لص بغداد" بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

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