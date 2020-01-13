ما لا تعرفه عن كريمة مختار التي عشقها الجميع في أدوار الأمّ في ذكرى وفاتها

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة كريمة مختار أو كما أطلق عليها "ماما نونا" التي قدّمت عددًا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة في ذاكرة المواطن العربي، حيث تميّزت بتقديم أدوار الأم الحنون ببراعة وبطيبة القلب وعفوية الكلام وأتقنت دور الأم بصدق فى تاريخ السينما والدراما المصرية، وفي السطور التالية نستعرض أهم المحطات في حياة الراحلة كريمة مختار.

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١- ولدت كريمة في السادس عشر من يناير ١٩٣٤، وتعود أصولها لأسرة صعيدية من أسيوط.

٢- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

٣- جاءت بداياتها من خلال مشاركتها في في برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينات، واشتهرت في تقديم الأعمال الدرامية عبر الإذاعة.

٤- تزوجت من المخرج نور الدمرداش، الذي أتاح لها فرصة التمثيل في السينما والتلفزيون بعدما كانت عائلتها ترفض الأمر.

٥- شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منها: "ثمن الحرية، الحفيد، أميرة حبي أنا، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص".

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٦- وفي التلفزيون، كان لها أداور مميزة في مسلسلات ناجحة، نذكر منها: "البخيل وأنا، يتربى في عزو، الحارة، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، زهرة وأزواجها الخمسة".

٧- وعلى المسرح، يعد دورها في مسرحية "العيال كبرت" هو الأشهر.

٨- حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات عبر مسيرتها الفنية الممتدة عبر أكثر من نص قرن، من أهمها: جائزة النقاد عن دورها في فيلم "ومضى قطار العمر".

٩- أنجبت كريمة من المخرج نور الدمرداش 4 أبناء، هم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال الهندسة، وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وممثل، وهبة الدمرداش، والإعلامي معتز الدمرداش.

١٠- توفيت في الثاني عشر من يناير ٢٠١٧، عن عمر ناهز ال٨٣ عامًا، بعد صراع مع المرض.

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