شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد وصورة .. ليلى علوى تستعيد ذكرياتها فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة ليلى علوى، كواليس تصويرها لفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، والذى قدمته مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، 1998، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

ليلى علوى، نشرت صورة من الفيلم، تجتمع فيها مع أحمد ذكى، والذى جسد شخصية سيد غريب، بينما جسدت هي شخصية نوسة.



ليلى علوى

وعلقت ليلى علوى الصورة قائلة "‏كُنت محتاج حد أتكلم معاه، أتكلم معاه ويسمعنى ويطّيب بخاطرى لما أكون مضّايق، ولاقيتِك أنتِ عملتى كُل ده." سيد غريب ونوسة"، وهو جزء من سيناريو الفيلم، يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى.

ليلى علوى، كانت قد احتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلادها، حيث حرصت على توجيه رسالة شكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها، وسط عدد من أصدقائها والعائلة، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال الذى حرص على تنظيمه ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايماً مع بعض".

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وظهرت ليلى علوى فى مقطع الفيديو وهي تطفئ شموع التورتة وبجوارها ابنها خالد، وفي الخلفية أغنية عيد ميلاد الشهيرة "يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد" والتي ترددها ليلى علوى فى الفيديو.

وفى سياق مختلف، كرمت جامعة عين شمس النجمة ليلى علوي عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهى تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.

وشاركت ليلى علوى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاس.