شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الممثل مهدى دهبى بطل مسلسل Messiah والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مسلسل "مسيح"، جدلا كبيرا، ليس في مصر أو المنطقة العربية ولكن في كافة أنحاء العالم، حيث يقوم ببطولة المسلسل ممثل بلجيكى ومن أصول تونسية، وهو مهدى دهبى، حيث يشاركه في البطولة كل من ميشيل موناجان، جون أورتيز، تومر سيسلى، وغيرهم.

المسلسل أثار أزمة كبير بسبب تجسيد شخصية "المسيح"، حيث طالب البعض بحذف المسلسل ووقف عرضه بسبب ظهور السيد المسيح عليه السلام "شاذ"، فيما هاجم البعض الممثل مهدى دهبى، ويرصد الخليج 365"، أبرز 7 معلومات عن الممثل صاحب دور البطولة.



شخصية المسيح

مهدى دهبى من مواليد ديسمبر 85 بمدينة لييج في بلجيكا.

دخل معهد الكنسرفتوار في بروكسيل عام 2003 قبل أن يلتحق بالمعهد الوطني للفنون الدرامية بباريس.



الممثل البلجيكى

قدم مسرحية "روميو" في لندن عام 2004، ثم استكمل دراسة المسرح في باريس.

يجيد 6 لغات، الأمر الذى مكنه من المشاركة في الكثير من الأفلام والمسرحيات الفرنسية.



مع عمر الشريف

يقول إنه جسد شخصية المسيح من قبل وهو ابن الـ 13 عاما، في المدرسة الكاثوليكية، ويقول أ، التمثيل أمر "روحانى".

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أكد أنه شاهد كافة الأعمال التي قدمت عن المسيح، ليكون بعيدا عن الصورة النمطية المعروفة عن هذه الشخصية.



من الكواليس



مهدى دهبى

رفض القائمون على العمل أن يزور المكان الذى سيصور فيه، حتى يكون مفاجئا له عند تصويره اول مرة مثل شخصيته بالفيلم.



مهدى

يذكر أن المسلسل ظهر فيه الممثل خالد أبو النجا كـ كومبارس مع نهاية الحلقة العاشرة والأخيرة، بـ مشهدين، ولم ينطق بهما ولا كلمة، في الموسم الأول من المسلسل، الذى لا يزال غير معروف إذا كان سيحصل على تجديد لـ موسم ثان أو لا، ولكن وفقا لخاتمة المسلسل المبهمة، فمن الواضح أنه سيكون له جزء ثان، ولكن لم تعلن نيتفلكس عن ذلك بعد.

مسلسل Messiah من بطولة الممثلة الأمريكية ميشيل موناجان، جون أورتيز، تومر سيسلي، ميليندا بيج هاملتون، ستيفانيا لافي أوين، سيد العلمي، جين آدامز، فيل ترافال، فارس لاندولسي، باربرا إيف هاريس، وغيرهم، وقام بإنتاج المسلسل مارك بورنيت وروما داونى اللذين قدما The Bible عام 2013.