شكرا لقرائتكم خبر عن "حلوة السهرة" أغنية جديدة لمروة نصر تجمعها بعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة نصر من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة ومن ضمنها أغنية هيد الألبوم وتحمل إسم "حلوة السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبدالهادى وتقدمها بشكل جديد عليها تفاجىء بها الجميع أثناء طرحها وتحمل فكرة جديدة لم تقدم قبل ذلك وتراهن عليها خلال مشوارها الفنى كما أكدت مروة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .





عزيز الشافعى ومروة نصر وطرحت مؤخراً مروة أغنية "حب قديم" ، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاحا كبيرا .



صورة المطربة مروة نصر

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مروة نصر

يذكر أن مروة نصر سجلت ظهورها الأول في النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت في فترة الماضية.

وشاركت مروة نصر مؤخرا فى فيلم "نورت مصر" بأغنية "أيامنا" وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى تغنى فيها مروة أغنية دعائية لفيلم فقد سبقتها بأغنية لفيلم "نص جوازة".

وكانت قد عبرت عن سعادتها فى هذه التجربة والتى تراها سوقا ومجالا جديدا تشارك به، لذلك هى تجتهد لكى تستطيع أن تحقق نجاحا، حتى أنها تسأل عن قصة العمل والإطار العام لكى تستطيع أن تصل فكرة ومضمون الفيلم من خلال كلمات وألحان الأغنية لكى تصل الرسالة الحقيقية منها، وأكدت أنها محظوظة لأن الفيلمين اللذين غنت لهما مختلفان بشكل كبير.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وينتقد بعض المواقف التى تحدث فى حياتنا اليومية، وحل هذه المشكلات بطريقة لايت كوميدى من خلال الأحداث، ويشارك فيه هشام إسماعيل، مريم السكرى، تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .

فيلم "نورت مصر" بطولة بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، مريم السكرى، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على .