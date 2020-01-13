شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مليون ونصف مشاهدة لكليب نغم صالح "حد مايستهلكش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب المطربة نغم صالح "حد مايستهلكش" عدد مشاهدات اقترب من المليون ونصف وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي الأغنية التى تأتي ضمن ألبوم "فرى ميكس 5" ومن كلمات نصر محروس، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، والكليب من إخراج نصر محروس.

كان المنتج نصر محروس، قد أعرب عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إذ ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، استجابة إلى مبادرة الأخت والصديقة إسعاد يونس، فإننى أوضح لها وللجمهور الحبيب إننى أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفنى الذى كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفنى من خلال شركتى وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذى يستحقه والشهرة التى يحلم بها .

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وتابع: ما أود إيضاحه أن شعورى إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى فى المكان الذى يذكره بفضل والده عليه.