شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لـ حملة فريزر مساء الثلاثاء على روتانا سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهدو روتانا سينما على موعد فى تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، مع أولى هدايا روتانا لمشاهديها فى العام الجديد وهى العرض الأول فضائيا لفيلم حملة فريزر أحد اجمل الأفلام الكوميدية الحديثة التى قدمها الثنائى شيكو وهشام ماجد والفيلم من تأليفهما وسيناريو وحوار ولاء شريف واخراج سامح عبد العزيز ويشاركهم البطولة كل من بيومى فؤاد وأحمد فهمى ونسرين أمين ودارين حداد وآخرين.

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تدور أحداث الفيلم حول تبدل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلى صقيع تام، ويقرر مجموعة من ضباط المخابرات السفر إلى إيطاليا في مهمة للحصول على جهاز يمتلك القدرة على إيقاف الصقيع، وينتحلوا شخصيات فريق عمل سينمائي لكي يتظاهروا بتصوير فيلم، ويتعاملوا مع ممثل فاشل يدعى مديح البلبوصي يجسد شخصيته شيكو، كما يتعاونوا مع فتاة لديها سوابق في الآداب تدعى تباهي وتشارك البلبوصى التمثيل فى الفيلم المزعوم، وهناك فى إيطاليا يكون فى انتظارهم زعيم الماڤيا وتحدث مفاجأة تقلب الاحداث رأسآ على عقب.

وفى تصريحات قال الفنان شيكو سعيد جدآ بعرض فيلم حملة فريزر على شبكة قنوات روتانا وشخصيتى التى قدمتها فى الفيلم "مديح البلبوصى" من أصعب وأحب الشخصيات إلى قلبى، فهناك صعوبه تواجه أى ممثل عندما يجسد شخصية ممثل، وأضاف أى فنان يسعده عرض فيلمه على روتانا صاحبة أعلى نسبة مشاهده وأتمنى أن يرسم الفيلم ابتسامه على وجه جمهور روتانا .