محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: قرر المطرب محمود العسيلي، قضاء "شهر العسل"، مع زوجته أمنية عبدالمنعم، خبيرة التجميل، في جزر المالديف. ونشر العسيلي مجموعة من الصور عبر "ستوري" بحسابه على "انستجرام"، أثناء وجوده في مطار فيلانا الدولي، وهو المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف، كما نشر صورًا من الطائرة. وعقد العسيلي قرانه الثلاثاء الماضي، واحتفل بزفافه الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا المكان يقضي فيه محمود العسيلي "شهر العسل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.