ورشة الزيتون تناقش "الخروج من الشرفة" لحنان عزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تعقد ورشة الزيتون الثقافية، ندوة اليوم الاتنين، لمناقشة المجموعة القصصية "الخروج من الشرفة" للكاتبة حنان عزيز والتي تصدر عن دار المصري للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.

ويناقش المجموعة الناقدة والكاتبة دكتورة هويدا صالح، والسيناريت والكاتب محمد رفيع، والروائي دكتور محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدي، والشاعر والمترجم أسامة جاد، ويدير الندوة ويقدمها الشاعرة حسناء رجب.

و"الخروج من الشرفة" هي المجموعة القصصية الأولى للكاتبة حنان عزيز، والتي عملت صحفية في الكثير من المواقع الصحفية داخل مصر وخارجها.