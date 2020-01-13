محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تعقد ورشة الزيتون الثقافية، ندوة اليوم الاتنين، لمناقشة المجموعة القصصية "الخروج من الشرفة" للكاتبة حنان عزيز والتي تصدر عن دار المصري للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.
ويناقش المجموعة الناقدة والكاتبة دكتورة هويدا صالح، والسيناريت والكاتب محمد رفيع، والروائي دكتور محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدي، والشاعر والمترجم أسامة جاد، ويدير الندوة ويقدمها الشاعرة حسناء رجب.
و"الخروج من الشرفة" هي المجموعة القصصية الأولى للكاتبة حنان عزيز، والتي عملت صحفية في الكثير من المواقع الصحفية داخل مصر وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة الزيتون تناقش "الخروج من الشرفة" لحنان عزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.