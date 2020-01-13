ندى موسى أنيقة في أحدث جلسة تصوير وهنا الزاهد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ندى موسى نشرت الفنانة ندى موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الإعلامية بوسي شلبي. خالد سليم نشرت خيرية علي، زوجة الفنانة خالد سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعهما. أسما شريف منير نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تستعرض أناقتها. باسل خياط Advertisements نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. لوجين عمران نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بإطلالة أنيقة. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس كاجوال. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد المراكب بمدينة أسوان. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج. ستيفاني صليبا نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير

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