فيفي عبده بالأسود والجسمي يتلقى عزاء والد إيهاب توفيق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء المهندس أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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ومن بين الحضور الفنانة فيفي عبده، وعصام كاريكا، والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، ونجم الأهلي السابق شادي محمد، ووزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، وكاريمان سليمان، وزوجها مصطفى جاد، والنجمة اللبنانية كارول سماحة.

كما حضر كل من "ليلي علوي، ومحمود حميدة، وداليا البحيري، والإعلامي أسامة منير، ومريم أمين، والفنان الإماراتي حسين الجسمي.

كان والد إيهاب توفيق قد توفى في حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن بها، حيث فشلت كل محاولات الأسرة لإنقاذه وإخراجه من الفيلا بعد رؤية ألسنة النيران تخرج من المنافذ.