محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية منذ يومين.
ونشرت أحلام صورة من جنازة "قابوس"، وعلقت: "استودعناك عند الله حبيبنا ووالدنا السلطان المعظم قابوس ين سعيد بن تيمور، رحمك الله وجعل هذه الأيام خير أيامك، ربي ينير قبرك من نوره العظيم".
ورحل السلطان قابوس بن سعيد، عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وأعلنت مصر حالة الحداد ثلاث أيام، عقب إعلان وفاة سلطان عمان السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين على رحيله.. أحلام تنعى السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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