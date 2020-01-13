محامي الدفاع عن فادي الهاشم: فادي ضحية مؤامرات وخبر توقيفه عار عن الصحة

نفى محامي الدفاع عن فادي الهاشم غابي جرمانوس ما يتم تداوله صباح اليوم عبر عدة مواقع عربية عن توقيف فادي من جديد، مشيراً أن الطبيب فادي بات ضحية مؤامرات إعلامية، وهو موجود في منزله، ولم يصدر بحقه أي قرار توقيف”.
وختم قائلا: “نحن لازلنا ضمن نفس إطار التحقيقات الذي كان منذ أسبوع ولم يطرأ أي جديد في هذا الخصوص”. واضاف: “من مغبة التطاول واختلاق الأخبار الكاذبة تحت طائلة ترتيب النتائج القانونية بحقهم”. وكان جرمانوس قد أكد في حديث سابق وفقًا لـ”سيدتي” أن “تفاصيل التحقيق لا يمكن ذكرها الآن طالما أن الموضوع قيد النظر أمام الظابطة العدلية وباشراف النيابة العامة، وما نؤكد عليه أن “فعل الطبيب فادي هو فقط دفاع مشروع عن النفس رغم كل المحاولات التي تهدف إلى التضليل، نؤكد أن وسائل الإثبات التي أبرزت في القضية تؤكد مشروعية الفعل الذي قام به فادي الهاشم”.
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