بالفيديو: والدة يعقوب بوشهري تمنعه من رفع قضايا على المغردين

كشف الناشط الكويتي يعقوب بوشهري عن غضب والدته من بعض تعليقات المتابعين له والتي تحمل إساءات.

وقال بوشعري في مقطع فيديو على حسابه في سناب شات ان والدته زعلانة‏ رغم إخفائها حزنها إلا أنه يتوقع إنها تقرأ التعليقات في تويتر والتي تتضمن إساءة لوالدته.

وأضاف بوشهري أنه طلب من والدته أن يغلق حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لكنها رفضت، وعندما طلب منها رفع قضايا على المسيئين رفضت أيضاً فائلة له لا ترفع قضايا على كويتي أو كويتية وحقك عند الله.