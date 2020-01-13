كشف الناشط الكويتي يعقوب بوشهري عن غضب والدته من بعض تعليقات المتابعين له والتي تحمل إساءات.
وقال بوشعري في مقطع فيديو على حسابه في سناب شات ان والدته زعلانة رغم إخفائها حزنها إلا أنه يتوقع إنها تقرأ التعليقات في تويتر والتي تتضمن إساءة لوالدته.
وأضاف بوشهري أنه طلب من والدته أن يغلق حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لكنها رفضت، وعندما طلب منها رفع قضايا على المسيئين رفضت أيضاً فائلة له لا ترفع قضايا على كويتي أو كويتية وحقك عند الله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والدة يعقوب بوشهري تمنعه من رفع قضايا على المغردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.