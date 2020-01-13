آخر ما كتبه الفنان البحريني الراحل علي الغرير قبل وفاته بساعات

توفي الفنان البحريني علي الغرير اليوم عن عمر ناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية حادة.
وكانت آخر منشورات الفنان البحريني على “انستقرام”، تقديم تعزيته للشعب العماني برحيل السلطان قابوس، إلا أن الموت لم يمهله كثيرا.
وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأثرهم بخبر الوفاة المفاجئ، مقدمين عبر وسم “علي_الغرير” تعازيهم لأهل الفنان الراحل، مؤكدين على حبهم لفنه وتمثيله.
ويعد الغرير من أشهر الممثلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش.
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