فن ومشاهير

مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير يعلن عن مسابقة لكتاب السيناريو

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أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير عن مسابقة لكتاب السيناريو بالتعاون مع شركة بركة وان ويب للإنتاج الفني على إن تقوم الشركة بإنتاج الفيلم الفائز. 

 

وضع المهرجان بعض الشروط التي يجب على الكتاب الشباب أتباعه عند تقديم

الأفلام أهمها إلا تزيد مدة الفيلم عن 15 دقيقة، وأن تكون قصة الفيلم ليست مقتبسة عن أي عمل أدبي، كذلك يجب على السيناريست أن يكون حامل للجنسية المصرية وأن يكون له عمل سابق على الأقل. 

 

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يشار أن المهرجان أعلن عن أخر موعد لتلقي مشاريع الأفلام وهو 22 يناير وهو قبل بداية الدورة السادسة للمهرجان ببضعة أيام. 

 

الجدير بالذكر إن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير سوف يبدأ في 26 من يناير الجاري وهو مهرجان مستقل خاص بالأفلام القصيرة فقط.

 

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