لطيفة تحضر عزاء والد ايهاب توفيق

حضرت النجمة الكبيرة لطيفة عزاء والد النجم الكبير إيهاب توفيق، وذلك بالتجمع الخامس في مسجد المشير طنطاوي. الخامس في مسجد المشير طنطاوي. ويشار ان والد الفنان إيهاب توفيق، توفى صباح الخميس الماضي، إثر الاختناق نتيجة حريق نشب في فيلته بمدينة نصر.

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